Alvarez: El corazón y compromiso de este plantel nos ayudaron a sacar los tres puntos

El estratego de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, valoró el esfuerzo de su equipo en el triunfo por 1-0 sobre O'Higgins con un jugador menos por la expulsión de Matías Sepúlveda.

Respecto al desarrollo del partido y la roja al jugador de la U, Alvarez sostuvo que: "El primer tiempo fue vertiginoso, luego el equipo controló mejor el balón, pero sin profundidad, se sintió el desgaste. La expulsión nos obliga a modificar. El corazón y compromiso de este plantel nos ayudó a sacar los tres puntos".

"Perdimos un agente de ataque, él se iba a sumar por indicación mía, no así el caso de Zaldivia, que se fue al mediocampo alguna vez, pero no al último tercio. Vi bien a la zaga de las dos formas que desplegamos", añadió.

"Uno mide rendimiento permanentemente, hay jugadores que están bien, pero otros que están mejor. Con siete suplentes, uno comete injusticias, es, fue y así será", agregó.

"Mi mayor deseo es clasificar a la U a fase de grupos de la Libertadores", confesó el DT al ser consultado por el cierre de año y lucha por el cupo de "Chile 2".

Tras el triunfo, los azules se adjudicaron en el tercer puesto con 51 unidades y continuarán la lucha de clasificar directamente a Copa Libertadores en la penúltima fecha de la competencia ante Coquimbo el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas.