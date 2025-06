Alvarez: "Las decisiones con respecto a las temporadas siguientes siempre las tomo al final"

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, nuevamente fue consultado respecto a la posibilidad de asumir en la selección chilena, y otra vez el entrenador evitó referirse al tema.

"No hablo del tema. Si usted no me pregunta no se habla. Mi postura es clara, estoy totalmente enfocado en la U ganando o perdiendo. Todo el club es testigo que le dedico el mismo tiempo y foco a cada partido de las tres competencias. Logística de viaje, entrenamiento. Todo con la misma seriedad porque insisto, uno tiene que ser muy responsable y representar de la mejor forma, independiente del rival o la competencia", dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

"Las decisiones con respecto a las temporadas siguientes siempre las tomo al final de las temporadas", añadió.

"Por generar un ambiente sano y puro como hubo siempre, les voy a pedir el favor de no tocar el tema. Me preguntan por la U contesto todo lo que quieran, por el Campeonato con gusto, pero un tema que no me corresponde, evitémoslo, si no me preguntan, yo no tengo que contestar", cerró.