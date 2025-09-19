Alvarez tras el empate ante Alianza Lima: El objetivo es pasar y nos tenemos que sobreponer a todo
El técnico de Universidad de Chile palpitó la revancha de los cuartos en la Copa Sudamericana.
El técnico de Universidad de Chile palpitó la revancha de los cuartos en la Copa Sudamericana.
Luego de que Universidad de Chile consiguiese una igualdad sin goles en su visita a Alianza Lima por la Sudamericana, el técnico Gustavo Alvarez repasó el cometido de sus pupilos en conferencia de prensa y apuntó a superar los cuartos de final en la revancha.
"Hoy se jugó a cancha llena, con un público que se hace sentir. Jugar a puerta cerrada lo vivimos en pandemia, algo desagradable. Tenemos como objetivo pasar la llave y nos tenemos que sobreponer a todo, incluso tener que jugar sin nuestra gente", remarcó respecto a la vuelta en Coquimbo este próximo jueves.
Seguido a esto, analizó: "Por momentos dominamos y también fue parejo, pero con pocas llegadas en los dos arcos. Erramos el último pase o demorábamos un segundo en terminar la jugada y ellos no pudieron llegar tampoco con gente al área, salvo un balón detenido".
Respecto al nivel de sus pupilos, Alvarez reflexionó: "Los jugadores tienen altibajos naturales. Es muy difícil sostener en el tiempo siempre un mismo nivel o uno creciente. (...) Tenemos muy buenos delanteros que tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad".
Finalmente, se refirió a la expulsión de Carlos Zambrano y como se modificó el juego a partir de la salida del zaguero: "Cambia cómo atacan, no cómo defienden. Dicen que 'tiene un hombre más', pero el único que no estaba era el delantero".