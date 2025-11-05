Alvarez valoró triunfo ante Everton y aclaró: Ni se me cruza por la cabeza el año que viene

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, repasó la importante victoria ante Everton en su partido pendiente por la Liga de Primera y también aprovechó para hacer frente a las versiones que rondan respecto a su futuro, reiterando que tomará una decisión una vez que haya terminado el torneo.

"Me parece un partido que el equipo dominó, una vez más, de principio a fin. Tuvimos la claridad para generar algunas situaciones de gol y ser contundentes, mejorando en el último tercio con respecto a los últimos partidos", inició en conferencia de prensa.

"Nos sirve, sin duda, para seguir vigentes en la parte alta de la tabla, con la necesidad de seguir sumando de a tres", agregó sobre la lucha por acceder a la Copa Libertadores.

Sobre las tres derrotas al hilo que precedieron el festejo en Santa Laura, expresó que "es inevitable que un equipo no sea golpeado en una temporada, el tema está en cómo repercuten los golpes en el plantel y en el líder. El fútbol es así, pero siempre vamos a salir adelante con las ideas que tenemos".

El DT, tal como lo hizo en el pasado, remarcó que una idea se transforma en convicción en los malos momentos y también salió a remarcar que aún no define su futuro ni tiene acuerdos para salir, como mencionan algunas versiones.

"Mantengo lo que dije siempre, a fin de año analizo los procesos. La dirigencia tiene opción de revisar. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle el 100 por ciento de energía que este club y la gente merece. Lo único que pienso es en el entrenamiento, hoy ni se me cruza por la cabeza el año que viene", dijo Alvarez.

Respecto a desencuentros con Azul Azul, desdramatizó y expuso que "siempre en los grupos de trabajo hay puntos de vista distintos. Por eso digo, cuando termine la temporada sacaré conclusiones, pero ahora porque no me lo permito. Parece frase hecha, pero salimos de este campo pensando en Limache".

También blindó a Leandro Fernández y Rodrigo Contreras, quienes tuvieron sus desahogos personales con los goles del triunfo: "Yo creo en mis jugadores. Después, uno toma decisiones para subir el nivel, para provocar reacciones en ellos, pero jamás voy a desconfiar en un jugador y desdecirme cuando tiene buen rendimiento. En los buenos, regulares y malos momentos siempre defendí a mis jugadores, y lo voy a seguir haciendo".

Alvarez también habló sobre el desgaste del equipo. "Siempre digo que la exigencia física depende de la fuerza anímica y si había un partido para que el equipo esté cansado era hoy, y sin embargo lo dominó, a mi criterio, de principio a fin", remarcó sobre la actuación en Santa Laura.