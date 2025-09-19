Aránguiz y la revancha con Alianza Lima: Es lamentable no poder estar con nuestros hinchas

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, palpitó la revancha ante Alianza Lima, tras el empate sin goles este jueves en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, y lamentó no poder jugar con hinchas la próxima semana en Coquimbo.

"Es lamentable que no podamos estar con nuestros hinchas, pero estamos tranquilos, pero cada día nos dan mucho apoyo", comentó el "Príncipe" en la transmisión oficial.

Respecto al partido con los peruanos, sostuvo que "la llave está abierta, muy difícil, ellos tienen buenos jugadores, es un gran rival, y hay que seguir trabajando y esperar el partido que viene".

"Será un partido difícil, como el de ahora, hoy fue un buen partido para nosotros.

Hay que darle méritos a ellos, pero yo rescato que jugamos bien", sentenció.

La revancha entre la U y Alianza Lima será en Coquimbo, el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT).