Azul Azul rechazó primera oferta de Gustavo Alvarez

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, a través de su representante, Andrés Lloren, hizo un primer ofrecimiento para pagar la cláusula de salida a la dirigencia de Azul Azul, la cual fue desestimada por la concesionaria.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el agente le ofreció a la institución cancelar poco más de 250 mil dólares, cifra muy por debajo de la pactada en el contrato, la cual ronda al millón y medio de la moneda norteamericana.

Se espera que en los próximos días ambas partes vuelvan a reunirse para buscar un acercamiento.

Alvarez, en la previa de la fecha 29, dejó en evidencia su intención de irse del cuadro azul pese a tener contrato vigente hasta finales de 2026.

De no llegar a acuerdo, el DT argentino deberá presentarse el próximo 4 de enero al inicio de la pretemporada.