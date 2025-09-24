"Banderazo" de la U en La Serena terminó en desmanes y un incendio

Un caótico final tuvo el "banderazo" que hinchas de Universidad de Chile realizaron en La Serena para alentar al equipo en la previa de su revancha con Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Tras la manifestación de los fanáticos a las afueras del hotel en la avenida "Francisco de Aguirre", Carabineros se apersonó para dispersar a la masa, situación que terminó en graves incidentes.

Los barristas azules enfrentaron a la fuerza policía utilizando piedras, objetos contundentes y hasta pirotecnia. Además, el noticiero 24 Horas señaló que el edificio de la Red Coquimbo de Televisión Nacional, cercano al lugar, también fue alcanzado con los proyectiles.

Debido a la escalada de los incidentes fue necesaria la utilización de un carro lanzagua y la llegada de un vehículo blindado para resguardar la avenida.

En paralelo, una de las bengalas utilizadas por los barristas generó un incendio en un terreno de la zona. Personal de Bomberos acudió para controlar la emergencia.

Universidad de Chile llega a La Serena

Los tarados de Los de Abajo llamar hacer un Hotelazo lanzando fuegos artificiales.



Resultado...Un Incendio



Son unos verdaderos ctm estos simios culiaos 🫵🏻



Bachelet #BoricRidiculo

Neme#LaFuerzaDelCambio #yovoto4kaiser pic.twitter.com/avYZVDZOgi — Kamisama Reloaded (@reloaled) September 25, 2025

En cuanto a lo deportivo, la U y Alianza se jugarán el pase a semifinales, con un 0-0 en el global, este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo. Podrás seguir el duelo en Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.