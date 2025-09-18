Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Barra de Alianza Lima se burló de la U con agresivos lienzos por los incidentes en Avellaneda

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los fanáticos del cuadro peruano se burlaron de los incidentes que sufrieron los hinchas azules en el partido con Independiente.

Barra de Alianza Lima se burló de la U con agresivos lienzos por los incidentes en Avellaneda
En portada

La barra de Alianza Lima, en la previa del duelo contra Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, dedicó agresivos lienzos al cuadro azul, burlándose de los incidentes que vivió la barra del equipo nacional en Avellaneda, durante el partido con Independiente.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, con fuerte epítetos contra la barra del "chuncho", siendo este el mensaje más suave: "Sudamérica te vio correr", con una caricatura de un hincha sin pantalones.

Para este encuentro en Lima, la U no cuenta con su hinchada, ya que por castigo de Conmebol los azules deben jugar 14 encuentros sin público (siete de local y siete de visita).

El duelo entre Alianza Lima y la U está pactado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

