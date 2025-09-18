Barra de Alianza Lima se burló de la U con agresivos lienzos por los incidentes en Avellaneda

La barra de Alianza Lima, en la previa del duelo contra Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, dedicó agresivos lienzos al cuadro azul, burlándose de los incidentes que vivió la barra del equipo nacional en Avellaneda, durante el partido con Independiente.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, con fuerte epítetos contra la barra del "chuncho", siendo este el mensaje más suave: "Sudamérica te vio correr", con una caricatura de un hincha sin pantalones.

Pasacalles de Comando Svr [Alianza Lima] con mensajes para Los de Abajo [Universidad de Chile] y en contra de la Conmebol por clasificar al equipo chileno a cuartos de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/JvxViDxjae — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) September 18, 2025

"Sudamerica te vió correr" La bandera de los hinchas de Alianza Lima 🇵🇪 para la Universidad de Chile, previo al partido por cuartos de final de Copa Sudamericana. pic.twitter.com/8DdHc6XzIG — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) September 17, 2025

Para este encuentro en Lima, la U no cuenta con su hinchada, ya que por castigo de Conmebol los azules deben jugar 14 encuentros sin público (siete de local y siete de visita).

El duelo entre Alianza Lima y la U está pactado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.