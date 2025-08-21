Barristas de la U. de Chile se concentran en la Embajada de Argentina

Decenas de hinchas de la Universidad de Chile se encuentran reunidos en las afueras de la Embajada de Argentina en Santiago para exigir información sobre sus compañeros que viajaron a ese país para presenciar el partido de este miércoles contra Independiente en Avellaneda.

El encuentro, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos en las gradas.

Los barristas que llegaron a la Embajada de Argentina en calle Miraflores —unos 25, según Chilevisión Noticias— expresaron su preocupación por el estado de salud de sus amigos y familiares, y denunciaron un supuesto trato hostil por parte de las autoridades argentinas.

Un vocero del grupo, cuya identidad no fue revelada, declaró al mentado medio que han intentado obtener información del consulado, pero se les ha negado "porque trabajan con las barras argentinas".

"La policía argentina les abrió las puertas para que la barra de Independiente fuera a atacar a todo el pueblo chileno, a todos los barristas de la U. Nosotros tenemos videos, tenemos informaciones de que nosotros tenemos gente herida, gente fallecida", dijo.

El vocero aseguró que algunos de los detenidos han sido incomunicados, que "les están pegando en las comisarías", y que les habrían quitado sus teléfonos celulares, impidiendo la comunicación con sus familias.

El grupo de cerca de 25 personas anunció que volverán a la embajada este jueves para pedir más información y continuar presionando por la situación de sus compañeros en Argentina.