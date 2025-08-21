Bus de Universidad de Chile fue destrozado por barristas de Independiente durante los incidentes

El plantel de Universidad de Chile tuvo que esperar varios minutos en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda durante los incidentes que provocaron la cancelación del encuentro con Independiente en la Copa Sudamericana, ya que barristas del cuadro local llegaron hasta los estacionamientos y destrozaron el bus de traslado del equipo.

Así dejaron los hinchas de Independiente al bus que trasladaba a la comitiva de Universidad de Chile al Estadio Libertadores de América de Avellaneda.



📸: Fabián Aguilar | La voz Azul.

Debido a la demora, el plantel azul recién pudo llegar al hotel de concentración a las 00:50 horas, y no hicieron declaraciones.