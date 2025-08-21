Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Bus de Universidad de Chile fue destrozado por barristas de Independiente durante los incidentes

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azul tuvo que esperar hasta pasada la medianoche para dejar el estadio.

Bus de Universidad de Chile fue destrozado por barristas de Independiente durante los incidentes
 @LaVozAzulLT
El plantel de Universidad de Chile tuvo que esperar varios minutos en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda durante los incidentes que provocaron la cancelación del encuentro con Independiente en la Copa Sudamericana, ya que barristas del cuadro local llegaron hasta los estacionamientos y destrozaron el bus de traslado del equipo.

Debido a la demora, el plantel azul recién pudo llegar al hotel de concentración a las 00:50 horas, y no hicieron declaraciones. 

