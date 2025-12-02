Charles Aránguiz disparó contra la ANFP: No tengo ganas de verles la cara y darles la mano

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, sorprendió tras el empate con Coquimbo Unido con con declaraciones contra la ANFP y el Sifup, señalando que representa un equipo y se sintió "pasado a llevar" este año.

El "Príncipe", en la entrevista postpartido con la transmisión de TNT Sports, fue consultado por su presencia en la Gala del Fútbol Chileno, que se realizará el lunes 8 de diciembre, y fue enfático al señalar que "no tengo ganas de ir", apuntando a dirigentes del Sifup y la ANFP.

"La verdad, no tengo ganas de ir. Defiendo un club, y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia, del Sifup, me he sentido pasado a llevar con este club, y no quiero verle la cara a nadie", declaró Aránguiz, con la voz entrecortada.

Aránguiz fue consultado sobre si sus palabras apuntaban también a la ANFP y lo ratificó.

"Si, a la ANFP...No tengo ganas de verles la cara, darles la mano y mostrar una sonrisa mentirosa. Nos hemos sentido pasados a llevar", remató Aránguiz, sin dar más detalles.

Charles profundizó sobre su molestia y acusó el "poco apoyo" de la ANFP en la Sudamericana

Posteriormente, en la zona mixta de Santa Laura, Aránguiz profundizó sobre sus dichos, explicando que su molestia se debe al poco apoyo que sintió desde la ANFP cuando la U compitió en la Copa Sudamericana.

"Jugamos en cancha sintética a las 12 del día y Lanús no jugó; volvemos de Argentina, y no dan ni siquiera tres días, y tenemos que viajar de nuevo para jugar otra vez a mediodía. Lanús tuvo un clásico, jugó a las 8 de la noche. Es apoyo, no necesitamos ayuda, es un poco de apoyo, que las cosas funcionen bien y darle un buen espectáculo a la gente", precisó Charles.

Asimismo, indicó que su queja no es por la frecuencia de partidos: "Jugar seguido podemos, tengo experiencia en Brasil, se juega cada cuatro días, pero se juega a las 8 de la noche. Yo jugué el clásico contra Gremio, explota la ciudad, pero jugamos a las 6 u 8 de la tarde. Entonces, se trata de dar un lindo espectáculo en todo sentido".

Finalmente, reiteró que "pude ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo a los equipos en general. Este año me tocó competir internacionalmente, muchos viajes y de todo, y no sentí apoyo a los equipos chilenos, no sentí apoyo de la dirigencia, no sentí apoyo del Sifup".

"No tengo ganas de ir a la linda gala que me están invitando, y verle la cara a personas que pudieron hacer algo más en el año. No estoy para darles la mano y fingir una risa falsa. No sé si faltaron el respeto, pero me sentí pasado a llevar con este gran club", sentenció.