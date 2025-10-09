Charles Aránguiz y Marcelo Díaz están a una firma de renovar con la U
Los referentes azules están muy cerca de concretar un acuerdo con el cuadro estudiantil.
En lo que implica una muy buena noticia para Universidad de Chile, los mediocampistas y referentes del cuadro azul Charles Aránguiz y Marcelo Díaz están a una firma de renovar su contrato con la institución.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, los jugadores ya avanzaron en su negociación con Azul Azul y se espera que en los próximos días sellen su renovación para la temporada 2026.
Aránguiz llegó en 2024 a la U luego de su paso por Brasil y Alemania, y desde su arribo se ha mantenido como titular indiscutido y segundo capitán.
Díaz, en tanto, también llegó en 2024 transformándose en el primer capitán del equipo y titular.
Ellos se suman a Fabián Hormázabal, quien también renovó, y a Javier Altamirano, cuyo pase fue comprado por la U a Estudiantes de La Plata.