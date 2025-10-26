Clark disparó contra Milad: A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, lanzó duras críticas contra la cúpula de la ANFP debido a la negativa de suspender el clásico estudiantil que Universidad de Chile perdió 1-0 ante Universidad Católica en el Claro Arena, en medio de la serie de semifinales de Copa Sudamericana entre los azules y Lanús.

"Lo dije a Pablo Milad, a Jorge Yunge y a Competiciones. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales", expuso el dirigente.

"Yo veo que hay voluntad para reprogramar partidos a Colo Colo por un amistoso existe, voluntad para reprogramar partidos a la Católica también existe y este fin de semana se reprogramó el partido de O'Higgins con Coquimbo", siguió.

Añadió que "da mucha bronca, creo que esto es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge, con ellos no hay nada que hacer, el próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, con Pablo Milad ni con Jorge Yungue, nos están llevando al fracaso total".

"Les pedimos una ayuda... que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional pasa muy poco y nos obligan a jugar en este estadio, muy bonito y todo lo que quieran, con un calor tremendo, una cancha sintética y con lo cargado que están los jugadores... nos fuimos con tres jugadores muy tocados, esa es la ayuda de la ANFP", sentenció Clark.

En ese sentido, reclamó que "la bronca que tengo es con la ANFP, más que con la UC, yo hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, las puedo entender o no, creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho. El problema no está ahí, está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge".

"Esta administración va de fracaso en fracaso, ese es el legado, entonces pensar en darle un voto a la continuidad de Jorge Yunge, es una locura", afirmó.