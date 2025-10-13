Clark encaró supuesto interés en Perú por Alvarez y dijo que son rumores de gente y periodistas colocolinos

Michael Clark, presidente de Azul Azul, habló tras el ajustado triunfo ante Palestino en Santa Laura y se refirió al supuesto interés de la selección peruana por Gustavo Alvarez, y señaló que son "rumores" inventados por personas "que no son de la U".

"Respecto a las versiones o rumores, me llama la atención que siempre que a la U le va bien, que empieza a pelear cosas, aparecen estos rumores, de gente que no da la cara. Muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, para qué decirlo, es colocolina, muchos periodistas incluso se prestan para esto, periodistas que dicen ser de otros clubes, Magallanes, Rangers, Antofagasta y todo el mundo sabe que son del Colo", lanzó Clark en la zona mixta.

En la misma línea, sostuvo que "no le daría mucha importancia, obviamente en este club estás en evaluación siempre. Estamos muy contentos, lo he dicho antes, tenemos el mejor plantel y el mejor cuerpo técnico de Chile, tanto profesionales como personas".

"Tenemos un técnico con contrato vigente, pero obviamente a fin de año tenemos que hacer las evaluaciones, como se hacen siempre, con los jugadores y los técnicos, y sentarse a planificar el año 2026. Falta mucho, ahora nos estamos jugando cosas importantes, tenemos que seguir jugando el campeonato y disputar una llave importante con Lanús", aseveró.

Finalmente, Clark volvió a manifestar su molestia contra la ANFP por la "poca disposición" a suspender el clásico universitario, que se disputará el 26 de octubre, justo en medio de la llave de semifinales que debe disputar la U en la Copa Sudamericana.

"Me sorprende que haya poca disposición a ayudar a un equipo. Este año se han suspendido partidos por amistosos, por no tener estadio, por razones realmente increíbles y me cuesta mucho entender que no se pueda suspender un partido para ayudar a un equipo que, si que puede pasar a la final, le hará bien al fútbol chileno", comentó Clark.

"Es llamativo, quizás por eso está como esta el fútbol chileno", remató.