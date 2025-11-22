Con guiño a un equipo chileno: El posteo de Noel Gallagher tras el concierto de Oasis en el Nacional

Oasis logró una gran presentación en el Estadio Nacional el pasado 19 de noviembre. Los hermanos Noel y Liam Gallagher deleitaron a sus fanáticos con sus mayores éxitos y se llevaron todo el cariño del público en medio de su gira por el regreso a los escenarios.

En ese marco, fue Noel quien compartió una serie de postales sobre su paso por Santiago. Lo que más llamó la atención fue que incluyó el escudo de Universidad de Chile en una de ellas, ubicado en una bandera junto al logo de la banda.

Es conocido que los Gallagher son seguidores de Manchester City. El propio Noel incluso estuvo en Santiago durante el recordado título de la Premier League de 2012, cuando pidió que le abrieran un bar para ver con tranquilidad el encuentro.