Conmebol aplicó millonaria multa a la U por infracciones ante Independiente

Universidad de Chile recibió un nuevo golpe este miércoles por parte de Conmebol, organismo que le aplicó una millonaria multa al conjunto laico por una serie de infracciones cometidas en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Fueron un total de seis castigos los que enumeró en su informe la Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, las cuales contabilizan un total de 25 mil dólares que deben ser cancelados por el "Romántico Viajero".

Tres de los hechos que se le imputaron al elenco azul dicen relación con el Manual de Clubes, dando cuenta de incumplimientos en temas de luminarias del estadio Nacional (artículo 4.2.4), no contar con un área mínima de "hospitalidad" para los auspiciadores (artículo 4.2.13) y la no presentación a entrevistas postpartidos (artículo 7.3.4.1).

Además, se apuntó a la U por la "instalación y altura de los textiles a ubicar en los alambrados de separación entre la tribuna y campo de juego, en ningún caso podrán ser superior al 1.50 metros de alto" (artículo 23 literal h) del Reglamento de Seguridad) y por "utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo" (artículo 12.2 literal e) del Código Disciplinario.

Asimismo, se le hizo una advertencia al combinado estudiantil por faltas a las dimensiones del campo de juego (artículo 4.3.3.1 del Manual de Clubes) y problemas con la posición de las cámaras de la transmisión oficial (artículo 4.5.1.3 Manual de Clubes).