Desde Colombia aseguran que Luciano Pons presionó a la U para seguir en Bucaramanga

De cara a la temporada 2026, Universidad de Chile debe resolver varios temas para la elaboración de su nuevo plantel y uno de ellos es la situación de los jugadores que están a préstamo y que en diciembre deben volver al club para saber si se quedan o no.

Uno de esos futbolistas es el atacante argentino Luciano Pons, quien no estuvo en los planes del DT Gustavo Álvarez y que por ello fue cedido a préstamo a Atlético Bucaramanga de Colombia es uno de los casos.

Pons se consolidó como titular en el cuadro cafetalero por lo que su aspiración es mantenerse ahí, tal como adelantó la prense colombiana, no obstante, para hacerlo, Atlético Bucaramanga debe hacer efectiva la opción de compra de su pase por 500 mil dólares.

Y ahí está el problema dado que el equipo colombiano, por ahora, no ha estado dispuesto a desembolsar dicha cifra.

Es por ello que el propio Pons se acercó acercado a la dirigencia de Azul Azul para destrabar el tema, ya sea bajando el monto de la opción de compra o esperando que la U lo preste un año más.

"Luciano Pons quiere seguir en Atlético Bucaramanga. De hecho, yo sé que le dijo a Universidad de Chile que él quiere quedarse y que acepten la oferta. Las diferencias siguen, pero los diálogos continúan", explicó el periodista colombiano Pipe Sierra en sus redes sociales.

Pons, en 46 partido jugados este año, marcó 22 goles, superando el registro que tuvo en la U donde acumuló cuatro tantos en 27 duelos disputados.