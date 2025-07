Díaz lamentó fichaje de Vargas en Audax: Ojalá no sea definitivo y en diciembre lo podamos traer

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, valoró la clasificación a octavos en la Copa Sudamericana, pese a la derrota con Guaraní, y también tuvo palabras por el fichaje de Eduardo Vargas en Audax Italiano, lamentando que no pudiera regresar al cuadro azul.

"Es una lástima que no lo tengamos acá, personalmente le tengo mucho cariño y aprecio, lo esperaba acá en la U y lamentablemente no se puede dar, ojalá esto no sea definitivo y que en diciembre lo podamos traer", declaró en la transmisión oficial tras el partido.

Respecto al traspié con Guaraní, Díaz señaló que "terminó enojado porque perdemos, pero quedó tranquilo y contento porque pasamos de fase, era lo que queríamos, lo que veníamos a buscar, y la clasificación la conseguimos en Santiago".

Finalmente, habló del próximo rival en octavos de la Sudamericana, Independiente, un club que conoce bien debido a su historial como ídolo en Racing de Avellaneda.

"Es un rival que viene bien, este año haciendo las cosas bien, tiene un equipo que funciona, pero eso será el otro mes, tenemos que enfocarnos en el Campeonato Nacional y tenemos un compromiso muy duro el lunes en Chile y para eso nos tenemos que preparar", aseveró.

El próximo partido de la U será el lunes 28 de julio, a las 18:00 horas (22:00 GMT) ante La Calera, en la fecha 17 de la Liga de Primera.