Director de Azul Azul encendió pugna de la U con la ANFP

Aldo Marín, director de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, usó sus redes sociales para lanzarse en contra de la ANFP luego de la programación de los partidos ante Palestino y Universidad Católica por la Liga de Primera.

El duelo ante el cuadro árabe se disputará solo tres días después del partido de la selección chilena ante Perú y para el cual fueron nominados Lucas Assadi, Fabián Hormázabal y Javier Altamirano.

Además, el clásico universitario quedó agendado justo en medio de las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

Ante ello, Marín, quien ya encendió la polémica al hablar de infiltrados de la U en el plantel de Colo Colo, se lanzó con todo en redes.

"Partido con Palestino un lunes a las 16:00, no quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida, nos convocan jugadores para partido corneta, quieren que juguemos el clásico con menos de 72 horas con el partido de ida con Lanús, curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente, y después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien", escribió el directivo azul en su cuenta de X.

"Vamos la U. Contra todo y contra todos", añadió.