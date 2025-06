Director de Azul Azul por Eduardo Vargas: No tenemos una postura de llamarlo o hacer una oferta

El director de Azul Azul Aldo Marín habló sobre la opción de fichar a Eduardo Vargas, que rompió su contrato con Nacional de Uruguay, y afirmó que de momento no han hablado en profundidad sobre refuerzos para la segunda parte del año.

"Jugadores tan importantes para la U creo que siempre tienen las puertas abiertas, pero tienen que coincidir una serie de cosas, el momento del club, del jugador, también un tema de presupuesto que es importante", dijo tras una reunión de Directorio de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Agregó que "queremos tener los mejores jugadores dentro de las expectativas que podemos tener, no podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y quebrar el club, no es la idea".

"Creo que los jugadores entienden la realidad presupuestaria de Chile, es imposible para el club pagar algunos sueldos, es imposible sacar un jugador a Brasil o Europa con ese margen de sueldo, pero no sé qué piensa Eduardo Vargas, ni tenemos una postura de llamarlo, de hacer oferta, nada de eso porque la comisión no se ha reunido aún, no estamos en el tema de refuerzos, sabemos donde podemos reforzar, pero no hay nada hecho en esta reunión", indicó.

Sobre la reunión de la Comisión Fútbol, comentó que "estamos esperando ciertos puntos, la vamos a adelantar para tenerla lo antes posible".

Al ser consultado sobre si los puestos en los que quieren incorporar jugadores son los de volante central, carrilero por izquierda y un extremo, lo descartó de plano: "No, de ninguna forma. Tenemos que hacer un balance de este año y posterior diremos dónde queremos reforzar, pero no se ha hablado de eso, el resto es especulación".