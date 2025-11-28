Duelo entre la U y Coquimbo fue sacado del Estadio Nacional

El duelo que Universidad de Chile y Coquimbo Unido debían jugar este martes 2 de diciembre fue sacado del Estadio Nacional por el Instituto Nacional del Deporte, y se disputará finalmente en el Santa Laura.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el partido, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, estaba programado para el lunes 1, pero debido a las complicaciones que sufrirá la cancha en el cierre de la Teletón, agendado para este sábado en la noche, se decidió sacar el duelo del recinto de Ñuñoa.

Desde la Delegación Presidencial informaron que el partido finalmente se jugará en el Estadio Santa Laura, aunque se adelantó en 120 minutos por lo que se disputará desde las 18:00 horas con un aforo de 18 mil espectadores y sin hinchas visitantes.

Recordar que más allá de que Coquimbo Unido ya es campeón del fútbol chileno este partido tiene especial connotación para ambos elencos dado que mientras los azules buscan afianzarse en zona de clasificación a Copa Libertadores, el cuadro pirata busca superar el récord que aún ostenta el Ballet Azul de más partidos ganados de manera consecutiva.