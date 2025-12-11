Eduardo Vargas reapareció en el radar de Universidad de Chile
El delantero viene de anotar dos goles con Audax en la Liga de Primera.
Con la temporada 2025 ya finalizada, en Universidad de Chile ya trabajan en la próxima campaña y el nombre del delantero Eduardo Vargas volvió a sonar en el radar del Centro Deportivo Azul.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, hay voces tanto en el directorio como en quienes toman las decisiones deportivas que están de acuerdo en ir a conversar con el hoy jugador de Audax Italiano para que retorne a Universidad de Chile.
Vargas tuvo un irregular rendimiento con apenas dos goles en la Liga de Primera y uno en Copa Chile en 14 partidos.
Según la misma fuente, el exjugador de Napoli y Gremio tiene una cláusula en su contrato donde puede pedir su salida del cuadro de colonia.
Recordar que Vargas negoció con la U luego de su salida de Nacional, no obstante, variadas discrepancias entre las partes terminaron con el futbolista firmando en Audax e impidiendo el retorno del goleador del equipo en la histórica campaña de la Copa Sudamericana.