Eduardo Vargas reapareció en el radar de Universidad de Chile

Con la temporada 2025 ya finalizada, en Universidad de Chile ya trabajan en la próxima campaña y el nombre del delantero Eduardo Vargas volvió a sonar en el radar del Centro Deportivo Azul.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, hay voces tanto en el directorio como en quienes toman las decisiones deportivas que están de acuerdo en ir a conversar con el hoy jugador de Audax Italiano para que retorne a Universidad de Chile.

Vargas tuvo un irregular rendimiento con apenas dos goles en la Liga de Primera y uno en Copa Chile en 14 partidos.

Según la misma fuente, el exjugador de Napoli y Gremio tiene una cláusula en su contrato donde puede pedir su salida del cuadro de colonia.

Recordar que Vargas negoció con la U luego de su salida de Nacional, no obstante, variadas discrepancias entre las partes terminaron con el futbolista firmando en Audax e impidiendo el retorno del goleador del equipo en la histórica campaña de la Copa Sudamericana.