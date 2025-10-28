El aviso de Lucas Assadi por su lesión: "Volveré más fuerte que nunca"

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, utilizó sus redes sociales para enviar un potente mensaje a sus seguidores, afirmando que volverá "más fuerte que nunca", tras la lesión que sufrió en el clásico ante la UC.



En la historia de Instagram, Assadi compartió una imagen junto a su psicólogo personal, Alexi Ponce, quien ha sido clave en su alza futbolística esta temporada.

"Con el mejor...volveré más fuerte que nunca", escribió Assadi.

El talentoso jugador de los azules estará por lo menos tres semanas de baja, por lo que se perderá la revancha de semifinales ante Lanús en la Copa Sudamericana.

El partido entre el "romantico viajero" y el cuadro granate está programado para el día jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el Estadio Ciudad de Lanús.