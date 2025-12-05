El capitán sigue en casa: Marcelo Díaz extendió su contrato con la U

Universidad de Chile acabó con la incertidumbre este viernes y oficializó la extensión de contrato de Marcelo Díaz. El capitán del elenco estudiantil renovó su vínculo por una temporada más, por lo que liderará al equipo durante toda la campaña 2026.

El mediocampista valoró el acuerdo y fijó metas altas para el próximo año. "Significa mucha emoción y gratitud con el Club. Estoy muy feliz de lo que viene en mi temporada 21. Vamos por un excelente año, el objetivo es aspirar a lo más alto, que es ser campeón", declaró Díaz a los medios oficiales de la institución.

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, destacó la importancia de mantener la base del plantel. "Es importantísimo que él quiera tanto al Club y quiera ayudar a todos a conseguir cosas importantes. Es muy importante renovar a las piezas claves, así se parte, con una estructura sólida", analizó el directivo.

Díaz acumula 282 partidos con la camiseta azul en sus dos etapas en el club. El "Chelo" ostenta un registro de siete títulos con la institución, los cuales incluyen cuatro torneos de Primera División, una Copa Chile, una Supercopa y la histórica Copa Sudamericana de 2011.