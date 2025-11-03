El delantero que interesa en Universidad de Chile para la temporada 2026

Universidad de Chile ya está planificando la temporada 2026 y en el Complejo Deportivo Azul (CDA) tienen en carpeta a un delantero que causó bastante problemas a la defensa estudiantil en la derrota con Huachipato, en la fecha 26 de la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, la U está interesada en Maximiliano Gutiérrez, delantero de 21 años y formado en el cuadro acerero.

Gutiérrez ha jugado 21 partidos en la Liga de Primera esta temporada y ha anotado tres goles.

Aunque su rol también fue clave en la Copa Chile, torneo en donde Huachipato disputará la final, con cuatro conquistas en 10 duelos.

En total, en lo que va de la temporada, Gutiérrez lleva 31 partidos y siete goles.

De momento, Azul Azul no ha hecho ofertas por el ariete, pero su nombre está anotado en el CDA.

La U volverá a jugar este miércoles ante Everton, a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la fecha 21.

Huachipato, por su lado, volverá a jugar el domingo, ante Audax Italiano en Talcahuano, a las 15:00 horas (18:00 GMT), por la fecha 27 del torneo nacional.