En Perú aseguraron que Gustavo Alvarez tiene "todo arreglado" para llegar a su selección

El nombre del argentino Gustavo Alvarez, técnico de Universidad de Chile, volvió a sonar con fuerza para asumir la selección peruana y en la prensa del vecino país afirmaron que el entrenador de los azules tiene un acuerdo para asumir el desafío en La Bicolor.

Según declaró el periodista Peter Arevalo, más conocido como Mr. Peet, Alvarez tiene "todo arreglado con Perú, porque su norevación en la U. de Chile lo ha condicionado a temrinar el año".

De acuerdo a su versión, la continuidad del argentino está condicionada por el resultado en la Liga de Primera: "Si queda 'Chile 2', directo a fase de grupo de la Libertadores, la directiva podría renovarle y mejorarle una propuesta que viene del extranjero", lanzó el periodista.

En la misma línea, Mr. Peet recalcó que ese escenario "parece imposible", porque Universidad Católica corre con ventaja en la pelea por el "Chile 2".

Finalmente, el periodista peruano también apuntó a los problemas dirigenciales en Azul Azul, con la sanción de la CMF a Michael Clark. "Todo eso apuntaría a que Gustavo Alvarez se vaya de la U", lanzó.