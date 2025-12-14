Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

En Unión Española confirmaron que la U intentó comprar el Santa Laura

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jorge Segovia recordó un antiguo acercamiento del cuadro azul.

 Photosport
En medio de la compleja situación de Unión Española tras su descenso en cancha y el reclamo por anular la caída a Primera B, se reveló una oferta que realizó Universidad de Chile para comprar el Estadio Santa Laura.

Fue el propio dueño del club "hispano", Jorge Segovia, quien confirmó el intento azul por hacerse con el reducto de Plaza Chacabuco para al fin tener su ansiada casa propia.

"En su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño (Carlos) Heller" (entre 2007 y 2021), señaló a La Tercera.

Segovia, en la misma línea, descartó cualquier operación para vender la Española: "Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio".

"No es un tema de porque sea mal negocio o buen negocio. En la dificultad no voy a dejar abandonado al club", agregó.

