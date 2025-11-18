Estas son las enormes multas de la CMF a Michael Clark y los directores de Sartor

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó millonarias multas y duras sanciones a Michael Clark, presidente de Azul Azul, y a los directores de Sartor AGF, en el marco de la investigación contra la administradora de fondos por "infracciones graves y reiteradas" a la ley.

En el detalle de la CMF, el monto total de la multa a todos los directores de Sartor es de 367.500 Unidades de Fomento (UF), cuyo valor supera los 14.500 millones pesos chilenos (exactamente 14.569.019.325).

Todos estos castigos y multas de la CMF a los directores de Sartor son apelables.

Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile, fue multado con 65.000 UF, que equivale a 2.576.833.350 de pesos.

Además, el timonel de la U también fue inhabilitado por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal.



Sin embargo, la multa más alta no fue para Clark, sino para los directores Pedro Pablo Larraín Mery (80.000 UF) y Alfredo Harz Castro (75.000 UF).

Del mismo modo, Ebel Sepúlveda, gracias a su colaboración con la investigación logró reducir su multa reducida de 75.000 UF a 22.500 UF.

Revisa en detalle las millonarias multas, en pesos chilenos, a los directores de Sartor: