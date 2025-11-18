Síguenos:
Estas son las enormes multas de la CMF a Michael Clark y los directores de Sartor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de Azul Azul fue multado con una cifra superior a los 2.500 millones de pesos.

Estas son las enormes multas de la CMF a Michael Clark y los directores de Sartor
En portada

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó millonarias multas y duras sanciones a Michael Clark, presidente de Azul Azul, y a los directores de Sartor AGF, en el marco de la investigación contra la administradora de fondos por "infracciones graves y reiteradas" a la ley.

En el detalle de la CMF, el monto total de la multa a todos los directores de Sartor es de 367.500 Unidades de Fomento (UF), cuyo valor supera los 14.500 millones pesos chilenos (exactamente 14.569.019.325).

Todos estos castigos y multas de la CMF a los directores de Sartor son apelables.

Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile, fue multado con 65.000 UF, que equivale a 2.576.833.350 de pesos.

Además, el timonel de la U también fue inhabilitado por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal.

Sin embargo, la multa más alta no fue para Clark, sino para los directores Pedro Pablo Larraín Mery (80.000 UF) y Alfredo Harz Castro (75.000 UF).

Del mismo modo, Ebel Sepúlveda, gracias a su colaboración con la investigación logró reducir su multa reducida de 75.000 UF a 22.500 UF.

Revisa en detalle las millonarias multas, en pesos chilenos, a los directores de Sartor:

  • Pedro Pablo Larraín Mery - 3.171.487.200 pesos
  • Alfredo Harz Castro - 2.973.269.250 pesos
  • Michel Clark - 2.576.833.350 pesos
  • Mauro Valdés - 1.783.961.550 pesos
  • Rodrigo Bustamante - 1.387.525.650 pesos
  • Juan Carlos Jorquera - 1.387.525.650 pesos
  • Ebel Sepúlveda - 891.980.775 pesos
  • Miguel León Núñez - 396.435.900 pesos. 

