Gabriel Castellón sobre la partida de Gustavo Alvarez de la U: Son rumores, está trabajando a mil

Gabriel Castellón , portero de la Universidad de Chile, repasó lo que fue la sufrida victoria de frente a Palestino este lunes en el Estadio Santa Laura y aprovechó de manifestar su opinión respecto a los rumores en torno a la continuidad del técnico Gustavo Álvarez.

" Hasta la expulsión (de Charles Aránguiz) teníamos todo dominado y después tuvimos que modificar el plan, resguardarnos un poco más y aguantar el resultado. Obviamente las sensaciones siempre van a ser positivas ganando ", comenzó mencionando.

Posteriormente, el exjugador de Huachipato se refirió a lo publicado por El Mercurio respecto a Alvarez: " Son rumores , pero tampoco me meto. Son cosas que se hablan, el 'profe' está trabajando a mil y enfocado solamente en lo que en lo que nos compite. Cuando termine todo, recién va a ver qué va a pasar ".

" Vengo trabajando hace mucho tiempo con él , entonces es la cabeza de todo, es el que planifica, maneja las cargas, los partidos", agregó.

Finalmente, consultado por el partido Lanús este próximo 23 de octubre por semifinales de Copa Sudamericana, Castellón mencionó: "Se ve lo que lo que vale la Sudamericana. Lo que a la U la ganó el 2011 fue hermoso , entonces tiene su prestigio. En el torneo nacional no podemos ni tirar la toalla hasta que haya chances matemáticas ", cerró.