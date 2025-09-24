El seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, repudió el actuar de los "mal llamados hinchas" que este miércoles provocaron desórdenes y un incendio en medio de un "banderazo" frente al hotel de la comuna de La Serena en el que la Universidad de Chile está concentrada a la espera de su duelo del jueves con Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Es condenable, pero además lamentable, que un grupo de hinchas vaya al hotel donde aloja su equipo, que requiere un nivel de tranquilidad para la preparación del partido", dijo González.

El funcionario de Gobierno señaló que, desde la autoridad y ambos clubes, "las medidas de seguridad se tomaron, (...) pero llegó un grupo de 'mal llamados hinchas' que se enfrentaron con Carabineros y generaron el incendio de una palmera", provocando que el fuego se extendiera luego a sectores aledaños, obligando a la intervención de Bomberos.

Hubo al menos cinco detenidos, que este jueves quedarán a disposición de la Justicia.

