Gustavo Alvarez: Lo mejor es que Universidad de Chile cambie el entrenador

Gustavo Alvarez remeció la jornada en Universidad de Chile al anunciar, de manera inesperada y antes de cualquier comunicación oficial del club, que no seguirá al mando del primer equipo el 2026, decisión que reveló a solo dos fechas del cierre del campeonato.

"Quiero ser bien claro y expresar mi sentir. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club y la razón ve un profundo desgaste que justifico", comenzó mencionando el estratega trasandino.

Seguido a ello, apuntó: "Tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos".

En medio de su explicación antes de responder preguntas, Alvarez sostuvo: "No tengo ninguna propuesta de trabajo. En enero quiero recargar energías. Se necesita ese cambio de entrenador y que se adapte a los objetivos del club, convencer de algo que no pude".

"Los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha", cerró.

Esta decisión se produjo en medio del remezón institucional provocado por la dura sanción de la CMF contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, multado e inhabilitado por cinco años en el marco del caso Sartor.