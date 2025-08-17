Gustavo Alvarez: No puede estar nueve años sin salir campeón Universidad de Chile

Universidad de Chile complicó su lucha en la Liga de Primera luego de caer por 1-3 ante Audax Italiano en el Nacional, por lo que el técnico Gustavo Álvarez se mostró autocrítico y remarcó que su principal responsabilidad es terminar con la sequía de títulos azules.

"Sigo sosteniendo que tenemos la obligación de salir campeón. El que lo ve de adentro y lo vive como yo en estos casi dos años, imposible que este club esté nueve años sin salir campeón. Hay que hacer las cosas bien de una vez por todas", aseguró el entrenador.

Álvarez destacó además que su tarea pasa por devolverle una identidad competitiva al equipo: "Soy el encargado de devolverle una identidad al equipo. Que sea competitivo, que protagonice el torneo nacional, eso automáticamente lo califica a torneo internacional y allí competir".

Finalmente, reiteró que cada resultado pesa en el objetivo mayor: "Me falta salir campeón. Toda victoria nos acerca a ese objetivo. Las derrotas nos alejan. Competiremos y sigo sosteniendo que es mi obligación salir campeón con este club. No puede estar nueve años sin salir campeón Universidad de Chile. Imposible", concluyó.