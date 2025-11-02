Gustavo Alvarez tras la derrota de la U: El resultado termina empeorando el análisis

Gustavo Alvarez, técnico de Universidad de Chile, atendió a los medios tras la derrota frente a Huachipato en Talcahuano y puntualizó los detalles de la actuación de su equipo junto con explicar porque solo realizó un cambio a la formación titular.

"Por momentos atacamos, que no es lo mismo que controlar el trámite. El equipo no estuvo expuesto en ningún momento, inclusive la jugada del penal no es una situación ventajosa para el rival. Entonces, el resultado termina empeorando el análisis sobre el partido, pero fue así", comenzó analizando el estratega.

Seguido a ello, puntualizó: "No me vi obligado a hacer cambios porque el reglamento te lo permite, sino que consideré que los que estaban en cancha estaban bien y había que seguir así. La verdad que con el resultado cerrado como estaba hoy, buscaba soluciones minuto a minuto".

Finalmente, Alvarez habló sobre la ausencia de algunos jugadores: "Siempre que alguien corre riesgo, decido si vale la pena asumirlos o no. No tenemos margen de error, pero hay contingencias que obligan a veces a dejar a determinados jugadores afuera. Ahora ya con una sola competencia, quedarían afuera solamente por lesión o sanción".