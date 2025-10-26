Gustavo Alvarez y derrota en el clásico universitario: Católica fue un justo ganador

El director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, analizó la derrota 1-0 de esta tarde en el clásico con Universidad Católica y no tuvo problemas en reconocer la superioridad del elenco "cruzado" en el Claro Arena.

En conferencia de prensa, el adiestrador del cuadro azul detalló que "en el primer tiempo los dos equipos disminuimos los riesgos y el trámite era parejo, pero hasta ahí la peligrosidad era más del rival. Luego viene la expulsión de ellos y decido por apostar por un delantero más. Tuvimos cierta profundidad antes del gol, pero no tuvimos mucho más que eso".

En ese sentido, haciendo referencia a la expulsión de Gary Medel, el DT admitió que "no tuvimos profundidad ni claridad para justificar el empate. Con 11 y con 10 jugadores, Católica fue mejor y es justo ganador".

Con respecto a la influencia que pudo haber tenido el partido con Lanús a mitad de semana, el argentino puntualizó que "hablar del partido del jueves pasado, tras haber perdido, sería quejarme o llorar. Solo me quedaré con el análisis de este encuentro, lo que hicimos bien y mal. Una vez que el duelo está programado, hay que aceptar y jugarlo. No cuestionaré haber jugado hoy".

Consultado sobre la lesión sufrida por Lucas Assadi, el entrenador explicó que "lo de Lucas todavía no lo sé, sintió algo en la pierna y pidió el cambio. Saliendo de acá se hará los estudios correspondientes".

A pesar que el resultado alejó a la U en la lucha por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores, Álvarez destacó que "sinceramente es el mejor momento del año. A nadie le gusta perder un clásico, pero vamos a analizar. Estamos en los primeros lugares del Torneo Nacional, estamos entrando a noviembre y estamos compitiendo a nivel internacional, hemos ganado al clásico rival en la Supercopa, de visitante después de 23 años, de local después de 13 años, y por ahí se me escapan otras cosas".

"¿Cómo no voy a estar contento y firme? En el torneo vamos a seguir peleando, me encuentro más entero y firme que nunca", cerró el trasandino.