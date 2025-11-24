Hinchas de la U comenzaron a juntar firmas para sacar a Michael Clark de Azul Azul

Un grupos de hinchas de Universidad de Chile comenzó a juntar firmas, a través de la plataforma Change.org, para sacar a Michael Clark como presidente del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra al equipo de fútbol.

De acuerdo a la solicitud en la plataforma, los fanáticos manifestaron su "gran preocupación" por las denuncias contra Clark, quien fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero por el caso Sartor.

"Estamos convencidos de que la transparencia y la integridad son valores fundamentales para la gestión de nuestro club, sea cual sea el modelo de administración, valores que actualmente se ven comprometidos por las acusaciones que caen sobre el señor Clark", argumentaron los hinchas azules.

Respecto a las sanciones de la CMF contra Clark, los hinchas remarcaron que "son acusaciones serias e incluyen administración deslea, entrega de información falsa al mercado y fraude en la administración de fondos".

"Estos cargos no solo manchan su nombre personal, sino que, por sobretodo, oscurecen el prestigio de nuestro club y su historia, sembrando dudas y desconfianza entre los hinchas, la comunidad deportiva y la sociedad en general", precisa la solicitud.

Finalmente, los hinchas remarcaron que "es de suma importancia que el señor Clark renuncia a su cargo. La U es más que un equipo de fútbol; es un símbolo de valores y su historia merece y debe ser protegida, respetada y honrada".

De momento, la solicitud lleva 965 firmas verificadas.