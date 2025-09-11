Históricos de la U visitaron a Gonzalo Alfaro, hincha que cayó desde la tribuna en Avellaneda

Un grupo de exjugadores históricos de Universidad de Chile visitaron este jueves a Gonzalo Alfaro, el hincha que cayó desde una tribuna en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, en Argentina, durante los graves incidentes del pasado 20 de agosto, en el partido contra Independiente en la Copa Sudamericana.

En la visita participaron Sergio "Superman" Vargas, José "Pepe" Rojas, Horacio Rivas y Mauricio Aros, quienes compartieron con el fanático azul, quien portaba un casco protector debido a la lesión que sufrió en el cráneo en la caída.

"La U es cariño, sentimiento y pasión. La U somos familia. debemos estar todos juntos y unidos siempre", escribió "Superman" Vargas en sus redes sociales, con un video de la visita a Alfaro.

