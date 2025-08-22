Identificaron a agresores de hinchas de la U y serán imputados por intento de homicidio

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció este viernes que los responsables de la "salvaje agresión" contra los hinchas de Universidad de Chile en Argentina ya fueron identificados y serán imputados por el delito de intento de homicidio.

La información fue confirmada al Mandatario directamente por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras una conversación entre ambas autoridades.

A través de su cuenta oficial de X, el propio Presidente de Chile comunicó la importante novedad judicial, que representa un giro significativo en la investigación de la violencia desatada en el Estadio de Independiente.

El anuncio eleva el caso a una grave imputación penal, demostrando la seriedad con que las autoridades argentinas están abordando el ataque a los fanáticos chilenos.

En su mensaje, el Jefe de Estado agradeció expresamente la diligencia de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires para esclarecer los hechos.

Este avance en la investigación es un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y envía una potente señal contra la impunidad en la violencia asociada al fútbol, en un caso que ha requerido la intervención de las más altas esferas gubernamentales de ambos países.