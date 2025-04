Johnny Herrera: Prefiero que llegue Vargas a la U antes que Alexis Sánchez

En los últimos días se dio a conocer la posibilidad de que Alexis Sánchez regrese al fútbol chileno como fichaje de Universidad de Chile a mitad de año, teniendo en cuenta que su presente es complejo en Udinese.

Uno que se refirió a esta chance fue Johnny Herrera, histórico exarquero e ídolo del cuadro azul, quien aseguró que al plantel de la U le serviría un jugador con las características del tocopillano, aunque prefiere un retorno de Eduardo Vargas.

"A este plantel le vendría mejor Sánchez, porque sería el reemplazante natural de (Lucas) Assadi y (Javier) Altamirano, que ninguno se ha consolidado hasta el momento, en el puesto donde más se ha rotado. Pero yo preferiría que llegue Vargas, porque la U es su casa, ahí se siente cómodo, hizo historia en el club y físicamente yo lo veo impecable", expresó en TNT Sports.

El exgolero enfatizó en que en el último mercado la dirigencia azul no hizo esfuerzos por fichar a "Turboman", quien terminó firmando en Nacional de Uruguay: "De primera fuente, te digo que la U nunca hizo una oferta formal, ni se acercó, ni preguntó por Eduardo Vargas. Si no lo quisieron cuando la U necesitaba un '9' urgente, menos lo van a querer ahora que el equipo tiene tres delanteros que están rindiendo".

Por último, Herrera sostuvo que actualmente el conjunto estudiantil no tiene necesidad de fichar a Alexis Sánchez o a Eduardo Vargas: "Yo creo que no es necesario que llegue uno de ellos, porque la U tiene plantel. Solamente sería para darle un plus al equipo, para que siga peleando, porque hasta ahora lo está haciendo bien".