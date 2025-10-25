Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.0°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La alineación de Universidad de Chile para el clásico frente a la UC en el Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este domingo, Universidad de Chile visita a Universidad Católica en el renovado Claro Arena para dar vida al clásico por la fecha 25 en la Liga de Primera. Pese a que los "azules" deben afrontar la revancha en las semis de Sudamericana, Gustavo Álvarez no se guardó nada para este encuentro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados