La alineación de Universidad de Chile para la Supercopa ante Colo Colo
Este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura se disputará la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. Pese a no estar claro en las últimas horas, esta será la probable formación de los azules para el cruce ante los "albos".
