La formación de la U para enfrentar a Everton en el Estadio Nacional
Esta es la formación que preparó el técnico Gustavo Alvarez en Universidad de Chile para enfrentar a Everton este miércoles en el Estadio Nacional, desde las 17:30 horas, en duelo pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera.
