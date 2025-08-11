La formación de la U para enfrentar a Independiente en el Estadio Nacional
La formación de la U para enfrentar a Independiente en el Estadio Nacional
Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar este miércoles a Independiente de Avellaneda, a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, por la ida de octavos de la Copa Sudamericana.
