La formación de la U para enfrentar a Independiente en el Estadio Nacional

Publicado:
Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar este miércoles a Independiente de Avellaneda, a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, por la ida de octavos de la Copa Sudamericana.

