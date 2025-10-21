La formación de la U para enfrentar a Lanús por la semifinal de ida de Copa Sudamericana
Publicado:
Fotos Destacadas
En Miami se inició la gira internacional del Festival de Viña 2026
PDI recibe 20 drones de última generación para fortalecer labores operativas e investigativas
Paula Badosa y Aryna Sabalenka marcaron el regreso de "Sabadosa" en sus vacaciones
Fotos Recientes
La formación de la U para enfrentar a Lanús por la semifinal de ida de Copa Sudamericana
En Miami se inició la gira internacional del Festival de Viña 2026
PDI recibe 20 drones de última generación para fortalecer labores operativas e investigativas
Universidad de Chile se prepara con todo para recibir a Lanús por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana y esta es la formación que prepara Gustavo Alvarez para dar el primer golpe en la serie.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados