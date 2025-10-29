Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es el equema que planteó el director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, para ir en busca de la final de Copa Sudamericana ante Lanús. Una de las bajas obligadas del estratega es la salida de Lucas Assadi de la titularidad por la lesión sufrida en el clásico universitario, mientras que Matías Sepúlveda también arrastra problemas físicos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados