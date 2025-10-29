La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana
La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana
La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana
Esta es el equema que planteó el director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, para ir en busca de la final de Copa Sudamericana ante Lanús. Una de las bajas obligadas del estratega es la salida de Lucas Assadi de la titularidad por la lesión sufrida en el clásico universitario, mientras que Matías Sepúlveda también arrastra problemas físicos.
