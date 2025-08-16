La formación de la U para recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional
Este domingo a las 12:30 horas, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional por la fecha 20 de la Liga de Primera y esta será la probable formación que usará el técnico Gustavo Álvarez.
