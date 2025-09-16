Luego de la sólida victoria frente a Colo Colo por la Supercopa, en Universidad de Chile trabajaron con miras al duelo por los cuartos de final en la Copa Sudamericana. En esta ronda, los "azules" comenzarán visitando a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre y repetirán el equipo con el que vencieron en Santa Laura.

