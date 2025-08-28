Síguenos:
La formación de Universidad de Chile para el Superclásico en el Monumental

Publicado:
Esta es la formación que preparó el técnico Gustavo Alvarez en Universidad de Chile para el Superclásico 198 ante Colo Colo, que se disputará el domingo a las 15:00 horas en el Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera

