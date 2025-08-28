La formación de Universidad de Chile para el Superclásico en el Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
GORE Metropolitano entregó cámaras para guardias municipales de 51 comunas
La Calera llegó a su noveno partido consecutivo sin conocer la victoria tras caer ante Palestino
Cayó red de contrabando en Punta Arenas: incautan 100 mil cajetillas de cigarrillos
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en el Monumental
La formación de Universidad de Chile para el Superclásico en el Monumental
Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos se casaron en íntima ceremonia
Esta es la formación que preparó el técnico Gustavo Alvarez en Universidad de Chile para el Superclásico 198 ante Colo Colo, que se disputará el domingo a las 15:00 horas en el Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados