La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache

Publicado:
Luego de ponerse al día con su duelo pendiente ante Everton, Universidad de Chile regresa al Estadio Nacional por la fecha 27 en la Liga de Primera. Allí, los "azules" recibirán a Deportes Limache y este es el equipo que trabajó Gustavo Alvarez para esta ocasión.

