La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera
Publicado:
Fotos Destacadas
El lujoso Silver Endeavour inauguró la temporada de cruceros en Valparaíso
Pons y "Popín" Castro marcaron dobletes en la goleada y paso de Limache a la final de Copa Chile
"Marcha por la Resistencia de los Pueblos" terminó con encapuchados enfrentando a Carabineros
Fotos Recientes
La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera
El festejo de Colo Colo tras su clasificación a semis de la Libertadores Femenina
El lujoso Silver Endeavour inauguró la temporada de cruceros en Valparaíso
Gustavo Alvarez tendrá un duro desafío en la conformación del once inicial para el duelo entre Universidad de Chile y Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera este lunes 13 de octubre en el Estadio Santa Laura. El estratega azul tendrá que recurrir nuevamente a un esquema mixto por las bajas asociadas a suspensiones, lesiones y los citados a la selección chilena.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados