Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.8°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Gustavo Alvarez tendrá un duro desafío en la conformación del once inicial para el duelo entre Universidad de Chile y Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera este lunes 13 de octubre en el Estadio Santa Laura. El estratega azul tendrá que recurrir nuevamente a un esquema mixto por las bajas asociadas a suspensiones, lesiones y los citados a la selección chilena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados