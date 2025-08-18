Síguenos:
La U arribó a Buenos Aires para medirse ante Independiente por Copa Sudamericana

Este lunes, Universidad de Chile arribó a Buenos Aires para medirse a Independiente este miércoles a las 20:30 horas ante Independiente por la vuelta de la Copa Sudamericana.

